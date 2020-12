Isère (F) : Poignardée à plusieurs reprises chez elle par un «couple d’amis»

Une femme de 24 ans a été poignardée par un couple qu’elle connaissait, dans la nuit de samedi à dimanche. Les deux auteurs, de 37 et 22 ans, ont été interpellés. Les jours de la victime sont en danger.

Un homme et une femme ont été interpellés et placés en garde à vue dimanche matin après l’agression d’une jeune femme de 24 ans à l’arme blanche dans la nuit à Pont-de-Claix (Isère), a-t-on appris de sources concordantes.

Les deux mis en cause, un homme de 37 ans et une femme de 22 ans, connus de la justice pour des faits de vols et de violences, ont été interpellés dans la foulée du drame et sont actuellement en garde à vue.