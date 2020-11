Lozanne (F)Poignardée, sa fille de 3 ans succombe dans ses bras

Un terrible drame est survenu jeudi dans une maison de Lozanne (région lyonnaise). Une fillette de 3 ans a été mortellement poignardée, et sa mère est soupçonnée d’avoir porté les coups. C’est le père de famille qui a retrouvé sa petite fille couverte de sang. L’homme est allé se réfugier avec elle chez des voisins en attendant l’arrivée des pompiers, relate «Le Progrès» . Ceux-ci n’ont rien pu faire pour sauver Estelle, qui présentait des blessures au thorax.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le père de la fillette venait d’annoncer à sa compagne qu’il voulait se séparer et demander la garde de la petite. «Il semblerait qu’ils se soient disputés. Pourquoi la maman s’est retournée contre sa petite fille, on ne sait pas. Actuellement on ne sait pas ce qui s’est passé. Mais la fillette a subi les conséquences de cette agression entre eux», explique à France 3 le maire de la commune, Christian Gallet.