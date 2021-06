Vatican : Poignée de main historique entre le pape François et… Spiderman

Un Italien de 28 ans déguisé en homme araignée a fait sensation mercredi en serrant la main du souverain pontife lors de sa traditionnelle audience générale.

Malgré une chaleur accablante, l’homme en tenue moulante rouge et bleue a attendu sagement son tour dans le carré «VIP», entouré de prêtres plus sobrement vêtus, avant de serrer longuement la main du pape et lui offrir un masque Spiderman qu’il «n’utilise plus».