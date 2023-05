France voisine: Point de deal à côté de Genève: neuf condamnations 

Verdict de culpabilité pour les neuf protagonistes impliqués dans un important trafic de drogue, aux portes de Genève. Ils ont été jugés mardi au tribunal de Thonon (F). Fin avril, une vaste opération policière avait permis de démanteler ce réseau qui opérait depuis Ville-la-Grand. Les investigations ont débuté en août dernier, après qu’un homme a été retrouvé mort dans le quartier. Celui-ci habitait dans le département voisin de l’Ain, à Oyonnax, relate «Le Messager». C’est de cette commune que la drogue arrivait par voiture via l’autoroute. Elle était ensuite stockée dans des logements de Ville-la-Grand et d’Annemasse, avant d’être revendue dans la rue.



Six hommes, âgés de 20 à 25 ans, ont comparu mardi à Thonon pour association de malfaiteurs et ont été condamnés à des peines allant de 2 à 3 ans ferme, dont la plupart avec sursis. Les trois autres accusés, une femme qui avait facilité un «go fast», une habitante qui entreposait des stupéfiants et un aide-soignant qui avait les clés d’un lieu de dépôt, ont écopé de peines avec sursis, de 8 à 10 mois. Ils ont tous 10 jours pour faire appel.