Point de non-retour entre les jeunes et les riverains

L’effet du virus

Un lien paraît exister entre l’épidémie de coronavirus et les tensions entre jeunes et riverains. «Ça monte en puissance depuis le début du confinement, sans doute car ils sont désœuvrés», remarque une habitante. Le syndic, lui, note que «des riverains qui ont le temps, vu le confinement, et qui ont peur et du covid et des jeunes, ont lancé un groupe Whatsapp. Ils regardent du balcon si des ados passent, se regroupent, et pratiquent la délation». Et la situation s’envenime.