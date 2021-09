Valais - Point final à l’écriture inclusive dans l’administration cantonale

L’écriture inclusive prend de plus en plus d’ampleur en Suisse. Et cela ne plaît pas à tout le monde.

L’UDC du Valais romand a gagné une bataille longue d’un an et neuf mois. En décembre 2019, le député suppléant Damien Raboud et son collègue député Alexandre Cipolla dépos aient un postul a t pour que l’écriture inclusive ne soit p as autorisé e au sein de l’ a dministration cantonale. La démarche avait été soutenue par une courte majorité du plénum en octobre 2020.