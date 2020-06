il y a 58min

PORSCHE 968

Point fort et bouche-trou

À la sortie de la Porsche 968, la voiture de sport quatre-cylindres dotée du système «transaxle» (moteur à l’avant et transmission à l’arrière) en était déjà à sa troisième génération. Entièrement revisitée, la 968 était censée redresser les ventes, ce qui n’a pas vraiment été le cas.

de Bruno von Rotz

1 / 11 La Porsche 968 procure du plaisir à toute vitesse et sa couleur «rubis étoilé» la rend vraiment sexy! Daniel Reinhard/www.zwischengas.com Il lui était impossible de renier son héritage de la Porsche 924/944. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com Tout était dans la couleur de la carrosserie. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com

Quelques faits La Porsche 986 est présentée pour la première fois en 1991. Le fait qu’elle descende de la Porsche 924/944 ne fait aucun doute.

La 968 était censée pallier la baisse des ventes que Porsche enregistrait pour tous ses modèles dotés du système «transaxle».

Porsche ne s’est pas contenté d’apporter des améliorations de la quatre-cylindres «transaxle» à l’extérieur, mais également au-dessous de la tôle.

L’histoire des voitures de sport quatre-cylindres dotées du système «transaxle» (moteur à l’avant et transmission à l’arrière) démarre en 1976 avec la 924, à laquelle succéderont la 944 en 1982, la 944 S2 en 1988, puis l’ère de la 968 en 1991. On aurait aussi très bien pu l’appeler 944 S3, même si les changements étaient un peu trop importants.

La Boxster se profile à l’horizon

Quand en mai 1991, Porsche présente sa 968 pour succéder à la 944 S2, on est encore loin de parler de la Boxster dont il n’existe alors même pas la moindre esquisse. La 928 est encore au programme et pour les fans de moteurs à l’arrière, on revoit la 911 à la fin des années 1980 et on lance la 964, disponible en traction arrière ou quatre roues motrices. Le grand public n’a alors pas encore connaissance de la Porsche 993, et encore moins de modèles avec moteurs arrière ou centraux (996, Boxster). Pourtant, on n’est pas très loin de la Boxster, dont le prototype est présenté à la hâte à Detroit en 1993.

Lors de sa présentation, la Porsche 968 doit se faire une place entre la 964 et la 928, ce qui ne lui réussit pas trop mal, car sur le plan visuel, elle se rapproche effectivement des huit-cylindres. La nouvelle 968 est alors censée pallier la baisse des ventes enregistrées par Porsche sur tous ses modèles à système «transaxle» et insuffler un nouvel élan à la 924/944. En parallèle, la production est délocalisée à Zufferhausen.

Des améliorations à tous les niveaux

Aucune intervention coûteuse n’est faite, mais les parties avant et arrière de la 968 sont entièrement revues pour lui conférer un air de famille avec la 928. En revanche, les lignes et les proportions à l’avant anticipent celles de la future 993, c’est pourquoi l’avant en particulier (lorsque les phares sont rétractés) a toujours l’air aussi moderne.

Les parties avant et arrière sont plus arrondies que celles de son prédécesseur, la 944 S2 et les phares qui se redressent vers l’avant rappellent ceux de la 928. Tout est peint dans la couleur de la carrosserie du véhicule. À l’exception de quelques boutons que l’on a remplacés, l’intérieur s’inspire largement de celui de la 944 S2.

Porsche ne s’est pas contenté d’apporter des améliorations à l’extérieur, mais également au-dessous de la tôle. On attribue au quatre-cylindres de série de 2990 cm³ des collecteurs d’admission plus longs, une commande soupape variable ainsi qu’une compression de moteur accrue (11:1). Le rendement est de de 240 ch pour un couple de 6200 tr/min, soit un gain de 29 ch. Près de 11’000 exemplaires de la 968 ont finalement été construits jusqu’en 1996.

Une classique pour tous les jours

La couleur «rubis étoilé» sied merveilleusement bien à la Porsche 968, bien mieux que les tons gris ou noir, que l’on retrouve évidemment aussi à l’époque. Mais en tant que conducteur, on voit avant tout l’intérieur de la 968, qui ne laisse pas à désirer, offrant une qualité irréprochable. En regardant le grand volant doté d’un airbag, les cadrans à lecture rapide et la route devant soi, on n’a qu’une envie: démarrer.



Cela ne pose absolument aucun problème, car le quatre-cylindres démarre au quart de tour à peine la clé de contact (située à droite du volant) tournée et laisse entendre un doux ronronnement au point mort. Les six vitesses se passent avec précision, il faut juste faire attention au blocage relativement souple de la marche arrière qui se situe du côté gauche, au niveau de la première et de la deuxième . Dès le départ, on ressent la puissance du couple et on atteint très vite la vitesse maximale autorisée sur les routes principales.