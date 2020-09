Canton de Berne : Poissons morts au lac Bleu: plainte pénale déposée

Les propriétaires des piscicultures du lac Bleu accusent une pollution liée aux déblais sortis du tunnel de faîte du Lötschberg d’être responsable d’une véritable hécatombe dans leurs bassins.

«Des dizaines de milliers de poissons»

Du béton dans le tunnel

Depuis août 2018, c’est la compagnie de chemins de fer BLS qui assainit la voie ferrée dudit tunnel. Entre Kandersteg (BE) et Goppenstein (VS), les anciens rails – y compris le ballast et les traverses en bois – sont remplacés par une voie fixe en béton, avait annoncé le BLS en juillet 2017. Cette rénovation, qui durera jusqu’en 2022, devrait coûter 105 millions à l’entreprise.