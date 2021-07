JEU : «Pokémon Go»: 5 milliards de dollars en 5 ans

Le jeu phénomène en réalité augmentée continue d’enchaîner des revenus records.

Après une année 2020 record en termes de revenus générés par les dépenses des joueurs, avec plus de 1,3 milliard de dollars, «Pokémon Go» est bien parti pour battre un nouveau record cette année. Au premier trimestre 2021, il a en effet déjà gagné 642 millions de dollars, soit une hausse de 34% par rapport à 2020 sur la même période, quand il avait engrangé 479 millions. Selon les estimations de Sensor Tower , le jeu phénomène en réalité augmentée lancé par Niantic à l’été 2016 a passé le cap des 5 milliards de dollars de revenus sur iOS et Android, soit en moyenne un milliard de dollars par année.

La société spécialisée dans l’analyse de données liées aux applications et jeux mobiles détaille les pays les plus rémunérateurs pour le jeu de Niantic. Les États-Unis arrivent en tête avec 1,9 milliard de dollars dépensés par les joueurs ces cinq dernières années, soit 36,6% du total. Le Japon se place en deuxième position avec 32%, suivi par l’Allemagne avec 5,4%.

C’est également aux États-Unis que le nombre de téléchargements a été le plus important avec 115,5 millions sur les 623 millions au total. Le Brésil et l’Inde suivent en 2e et 3e positions. Bien que 77% (487 millions) des téléchargements dans le monde ont été effectués sur Android, contre 23% sur iOS (144,8 millions), les revenus générés par les boutiques en ligne des deux systèmes d’exploitation concurrents sont presque identiques: 2,7 milliards sur le Google Play Store, contre 2,4 milliards sur l’App Store d’Apple, explique encore Sensor Tower.