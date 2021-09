Jeu vidéo : «Pokémon Unite» débarque sur les mobiles

Après sa sortie sur console Switch en juillet, le jeu vidéo compétitif se met à jour et arrive ce mercredi aussi sur les smartphones iOS et Android.

En prévision de la sortie de son jeu free-to-play «Pokémon Unite» ce mercredi 22 septembre sur iOS et Android, The Pokémon Company a détaillé mardi sur son site officiel les ajouts apportés à son titre lancé sur Nintendo Switch en juillet.

L’entreprise, qui a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son MOBA (arène de bataille en ligne multijoueur), dit avoir beaucoup appris des retours de ses joueurs s’affrontant en équipes dans une arène sur l’île d’Aeos. Pour commencer, la firme annonce un système de jeu cross-plateforme afin de permettre aux plus de 9 millions de joueurs sur Switch de rejoindre des parties communes avec ceux sur mobiles. Les comptes Switch et mobiles peuvent aussi être liés afin de conserver la progression dans le jeu quel que soit le dispositif utilisé.

Des nouveautés

Autre ajout, un nouveau pass de combat baptisé «Une ombre en apesanteur» fait son apparition. Il ajoute une nouvelle gamme d’objets sur le thème de l’espace qu’il est possible d’obtenir via des missions. The Pokémon Company annonce de nouveaux événements. Il sera aussi à nouveau possible d’obtenir le Pokémon Zeraora par le biais d’une mission spéciale. Par ailleurs, grâce à la fonction Squad, les dresseurs peuvent désormais créer des guildes, qui permettent de regrouper jusqu’à 30 coéquipiers dans un même clan. Ce dernier propose un chat permettant aux membres de s’organiser avant les parties.