Motocyclisme - Pol Espargaró crée la sensation

Une Honda en pole position, on pouvait l’imaginer en regard des progrès physiques de Marc Márquez, qui avait dû faire l’impasse sur l’essentiel de la saison dernière, après une grave blessure. Cette pole, pour le premier constructeur au monde, est arrivée, mais c’est bien le nouvel équipier de l’octuple champion du monde, Pol Espargaró, qui a réussi la sensation parfaite à Silverstone: «J’aimerais pouvoir célébrer ce moment comme si j’avais gagné une course. Aujourd’hui, j’ai assurément passé un cap, non seulement dans mon adaptation à la Honda, mais bien dans ma carrière. C’est la preuve que lorsqu’on travaille beaucoup, on est toujours récompensé», a expliqué l’Espagnol au pied du podium.