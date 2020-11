Dans ces conditions particulières, c’est l’Espagnol Pol Espargaró (KTM) qui s’est montré le plus rapide, juste devant Alex Rins (Suzuki), Takaaki Nakagami (Honda) et le Français Johann Zarco (Ducati), qui était en passe de signer la pole lorsqu’il n’a pas évité une grosse alerte dans l’ultime virage. Leader du championnat, l’Espagnol Joan Mir (Suzuki) est cinquième, alors que son rival le plus proche au classement général, le Français Fabio Quartararo (Yamaha), s’élancera de la quatrième ligne, avec le onzième chrono. On rappelle que Maverick Viñales (15e temps) devra lui partir de la sortie du couloir des stands, derrière tout le monde, pour avoir dû avoir recours à un sixième moteur pour sa Yamaha (chaque pilote avait droit, cette saison, à cinq propulseurs).