L'actrice Pola Petrenko vient de se fiancer

Pola Pentrenko est fiancée. L’actrice de 25 ans a partagé la bonne nouvelle ce mardi 15 août 2023 sur son compte Instagram. Dans un carrousel de photos, on peut apercevoir la manière dont son compagnon, Gabriel Rindone, s’est pris pour lui demander sa main. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pilote automobile de 50 ans a vu les choses en grand: il a mis un genou à terre sur un yacht spécialement décoré de roses rouges et blanches pour l’occasion.