Verbiers (VS) : Polaris de retour dans un grand format

Le festival électronique de Verbier (VS) se déroulera pour la première fois sur deux week-ends. Il a dévoilé le nom de celles et ceux qui joueront sous son impressionnant dôme.

Le festival peut accueillir plus de 1500 personnes par soir sous son dôme monté à près de 1700m. d’altitude. F. Melillo

En 2018 et 2019, l’événement consacré aux musiques électroniques avait impressionné en construisant un gigantesque dôme sur les hauts du golf de Verbier. Bonne nouvelle: la structure sera de retour en 2022 et plutôt deux fois qu’une. Polaris a en effet annoncé, mercredi 21 septembre 2022, qu’il allait se tenir sur deux week-ends, celui du 18 et 19 novembre 2022 et celui du 25 au 27 novembre 2022. La programmation a également été dévoilée.

On y apprend que le festival électronique s’est associé au Montreux Jazz Festival pour sa soirée d’ouverture du 18 novembre 2022. Elle verra se produire le duo irlandais Bicep. «Les deux festivals partagent les mêmes valeurs sur les musiques actuelles et sont heureux de présenter un projet en commun à Verbier», ont affirmé les organisateurs dans leur communiqué. &Me et Rampa complètent le line-up «pour une deuxième partie de soirée qui s’annonce épique». Le lendemain sera uniquement féminin et techno, un genre que le festival avait «un peu délaissé ces dernières années». Il verra se produire Nina Kraviz, Paula Temple et Shanti Céleste.

Le deuxième week-end sera un peu plus «conventionnel» avec des cadors internationaux habitués de l’événement bagnard. On pense ici à Carl Craig, Folamour ou Moodyman. On notera également la présence de la star américaine The Blessed Madonna le 25 novembre 2022. La cohorte helvétique n’est pas en reste avec une jolie délégation emmenée par Laolu, Audrey Danza, Lea Lisa, Ngoc Lan ou encore Lazy Fat People (duo formé par Raipperton et Mirko Loko). «C’est la crème de la crème. Ils font partie de l’ADN du festival depuis ses débuts», souligne encore Polaris. À noter qu’une programmation «off» sera annoncée prochainement.

Programme complet Vendredi 18 novembre 2022: Bicep live, Gabrielle Kwarteng, Desiree, Ngoc Lan, &Me + Rampa, Club Night, Laolu Samedi 19 november 2022: Nina Kraviz, Paula Temple, Paranoid London live, Shanti Celeste, Audrey Danza, Lea Lisa Vendredi 25 novembre 2022: The Blessed Madonna, Palms Trax, Overmono live, Chez Damier, Lazy Fat People Samedi 26 novembre 2022: Carl Craig, Dj Minx, Moodymann, Kyle Hall b2b Byron The Aquarius, DJ Holographic, Olive T Dimanche 27 novembre 2022: Job Jobse, Hunee, Folamour, Sassy J, Parviz Informations et billetterie: polarisfestival.ch

Le tour des scènes du Polaris «in» et «off», une vidéo réalisée en 2019.