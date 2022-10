Verbier (VS) : Polaris se déroulera sur quatre jours au lieu de cinq

Le festival électronique de Verbier (VS) prendra fin le samedi 26 novembre 2022, un jour plus tôt qu’initialement annoncé.

Le Polaris sera de retour en 2022 avec son gigantesque dôme, installé sur les hauts du golf de Verbier. Annoncé sur cinq jours sur deux week-ends en septembre 2022, le festival consacré aux musiques électroniques doit réduire un tantinet la voilure. Il se tiendra finalement les 18 et 19 novembre et les 25 et 26 novembre 2022.