Lausanne

Pôle de logements pour seniors dans le quartier sous-gare

Plusieurs immeubles proposeront des logements adaptés aux personnes âgées à partir de 2022.

Cette opération «Vieillir chez soi» est l'un des six projets visant à concevoir l’habitat senior de demain retenus par l'Office fédéral du logement (OFL), expliquent lundi la capitale vaudoise et Pro Senectute Vaud dans un communiqué. L'objectif consiste à «proposer une offre de logements variée et adaptée à l'âge des habitants favorisant un maintien à domicile et une mobilité résidentielle dans un environnement familier.»