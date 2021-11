Pandémie : Polémique: Alain Berset vu sans masque dans un train

Le conseiller fédéral est ciblé pour un prétendu non-respect des règles. Il n’a rien à se reprocher, rétorque son entourage.

Une polémique est née sur Twitter avec la diffusion d’une photo du conseiller fédéral Alain Berset. Notre ministre de la santé apparaît assis dans un wagon CFF, en première classe, et surtout sans masque.

Pas de masque alors qu’il est obligatoire? Comment ose-t-il, alors qu’il est la première figure du pays de la lutte contre la pandémie de coronavirus? Certaines des réactions sont d’ailleurs très virulente s . Il se « fout de la population » , selon l’un, « votre ignominie dépasse tout entendement » , ajoute un autre. Pour un troisième c’est la preuve que « Pinocchio Alain Berset sait parfaitement que le masque ne sert à rien » … Certain s , cependant, défendent le Fribourgeois en affirmant que cette photo date de 2017.

Photo authentique

Qu’en est-i l ? La photo est bien authentique et n’est pas ancienne: elle a été prise vendredi dernier, confirme à « 24 heures » Christian Favre, porte-parole du conseiller fédéral. Mais selon lui elle ne montre aucun manquement. «Après une longue journée et au sortir de l’émission de la SRF « Arena » , Alain Berset a enfin eu le temps de manger un paquet de chips et de boire quelque chose. Il a donc enlevé son masque le temps de se sustenter.»