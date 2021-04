Nigeria : Polémique après la fermeture d’une chaine YouTube prétendant «guérir» l’homosexualité

La chaîne Youtube du pasteur évangéliste TB Joshua comptait 1,8 million d’abonnés.

Appel à la haine et homophobie

La semaine dernière, YouTube a fermé la chaîne en ligne Emmanuel TV du pasteur de La Synagogue Church Of All Nations (SCOAN), qui enregistrait plus de 1,8 million d’abonnés et 600 millions de vues, après une plainte de l’association britannique OpenSociety, dénonçant des discours haineux et homophobes.