Réunion de l’UE en Turquie : Polémique après un affront fait à Ursula von der Leyen

Lors de la réunion des présidents des institutions de l’UE avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, Ursula von der Leyen a été placée en retrait sur un divan.

Un affront infligé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, placée mardi par le protocole en retrait sur un divan lors de la réunion des présidents des institutions de l’UE avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, a provoqué une polémique et beaucoup de ressentiment à Bruxelles.

«La présidente von der Leyen a été surprise. Elle a décidé de passer outre et de donner la priorité à la substance. Mais cela n’implique pas qu’elle n’accorde pas d’importance à l’incident», a expliqué mercredi son porte-parole Eric Mamer.

La scène a été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag #Sofagate, elle a suscité de nombreux commentaires sur l’inégalité de traitement entre les deux chefs des institutions européennes, et son caractère sexiste.

«Ehm», murmure l’ancienne ministre allemande de la Défense, apparemment désemparée: debout, elle semble ne pas savoir où s’installer alors que le président du Conseil européen Charles Michel et le président turc se calent dans les deux fauteuils préparés pour la réunion. Ursula von der Leyen prend ensuite place sur un canapé, en retrait des deux hommes, face au ministre turc des affaires étrangères.

«Mme von der Leyen attend d’être traitée selon les règles protocolaires et elle a demandé à ses services de faire en sorte que ce genre d’incidents ne se répète pas à l’avenir», a annoncé son porte-parole. «Les présidents des deux institutions ont le même rang protocolaire», a-t-il soutenu.

À Paris, le secrétaire d’État français aux Affaires européennes Clément Beaune a réagi de son côté avec vigueur. «Ce sont des images qui font mal et qui manifestement montrent quelque chose d’organisé», a-t-il déclaré à la chaîne BFM TV. «Je ne veux pas d’une Europe naïve, fragile et donc là je crois qu’on a affaire à des interlocuteurs, le président turc, qui eux connaissent la force des images, la valeur des symboles», a-t-il ajouté. «C’est un affront qu’on corrigera mais il ne faut pas laisser faire ce genre de choses.»

«Abominable» pour l’image

La rebuffade intervient à un moment diplomatique délicat, alors que l’UE et la Turquie cherchent à renouer leurs relations après une année de tensions. Les Européens ne cachent pas leurs inquiétudes face aux violations des droits fondamentaux en Turquie et la décision du président Erdogan de quitter la convention d’Istanbul sur la prévention de la violence contre les femmes et les enfants.