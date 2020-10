Le rassemblement a été autorisé par la préfecture de Montargis, car il est temporaire, non festif et organisé sur un terrain privé. Sur France Bleu et France 3, le maire de Nevoy, Jean-François Darmois, a fait part de son indignation. «Je suis choqué qu’un tel rassemblement ait lieu avec la crise sanitaire! Ce n’est pas normal qu’on nous impose ce rassemblement par des gens du voyage qui, par définition, repartent partout.»