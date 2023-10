Polémique en France: «Il vous faut des tirs de roquettes pour vous réveiller ce matin»

Suspension d’un maître de conférences pour «propos indécents» à l’université Paris-Panthéon-Assas, «rappel à la loi» envers un syndicat étudiant de l’EHESS: des sanctions ont été prises mardi, dans l’enseignement supérieur, quelques jours après les attaques du Hamas sur Israël . Lundi soir, la ministre française de l’Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, avait appelé les responsables d’université et d’établissements post-bac à «prendre toutes les mesures nécessaires» pour «veiller au respect de la loi et des principes républicains», face à des «dérives».

Etudiants heurtés par ces propos

«Je condamne fermement et sans réserve ces propos indécents et choquants, incompatibles avec les exigences de notre mission d’enseignement», a réagi auprès de l’AFP Stéphane Braconnier, président de Paris-Panthéon-Assas, où sont enseignés principalement le droit, les sciences politiques et le journalisme. «Après enquête et consultations, l’enseignant concerné a été suspendu à titre conservatoire et temporaire», a-t-il indiqué. La section disciplinaire de l’université a été saisie. Pour Stéphane Braconnier, «il peut y avoir une expression libre, c’est fondamental. Mais si une ligne rouge est franchie, il faut prendre les décisions qui s’imposent».