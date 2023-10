L'influenceuse française Jazz Correia scandalise la Toile

On y voit d’abord Jazz, enceinte de son quatrième enfant, en train de caresser son ventre arrondi et mettant bien évidence sa bague en diamants offerte par son époux, Laurent, avec lequel elle a connu une grave crise , pour leurs 5 ans de mariage. Sur les autres images, le bijou est filmé sous tous les angles. On voit même Jazz le porter au volant de sa Rolls-Royce blanche. En légende, la jeune mère a remercié son mari en disant qu’elle se sentait «comme une princesse» grâce à lui.

Cette attitude a provoqué l’indignation de nombreux internautes. «Ça devient pathétique, il te trompe partout, il t’offre un caillou et tu crânes devant des gens qui galèrent! Allume ta télé et regarde les problèmes du monde!» s’est énervé l’un d’eux. «C’est tellement indécent», a renchéri un autre. «Ça devient ridicule, on a compris qu’il t’a offert une bague à 6 carats», peut-on aussi lire, ou encore: «Jazz, on t’aime bien mais aujourd’hui il faut arrêter d’étaler sa richesse partout! Tellement de gens n’arrivent pas à manger à leur faim, à boucler leurs fins de mois. Un peu de respect pour le reste du monde… Merci.» Pour le moment, l’intéressée, qui a vu ses revenus fondre depuis que son compte Snapchat a été supprimé, n’a pas réagi à ces critiques.