La famille de Leonard Bernstein défend Bradley Cooper

L’acteur américain Bradley Cooper, qui a écrit et réalisé lui-même «Maestro», film dans lequel il est méconnaissable en incarnant M. Bernstein, a fait polémique lorsque la bande-annonce a été publiée. En cause: le port d’un faux nez proéminent accusé d’alimenter les stéréotypes sur les juifs. Certains détracteurs ont dénoncé ce choix artistique en l’assimilant au «Blackface», cette pratique longtemps utilisée par les acteurs blancs qui se noircissaient le visage pour incarner des rôles d’hommes noirs. Ils estiment ainsi que Bradley Cooper se rend coupable de «Jewface».

Mais les trois enfants du compositeur ont pris la défense de l’acteur le 16 août 2023 sur X, anciennement Twitter. Ils affirment être «parfaitement d’accord» avec sa décision «d’utiliser des artifices pour amplifier sa ressemblance» avec leur père. «Il se trouve que Leonard Bernstein avait un beau et gros nez, ont réagi Jamie, Alexander et Nina Bernstein dans leur communiqué. Nous sommes également certains que notre père n’aurait pas eu de problème avec cela.»

Avec «Maestro», Bradley Cooper («A Star Is Born», «Very Bad Trip») aborde la relation tourmentée de M. Bernstein avec sa femme, Felicia Montealegre, interprétée par Carey Mulligan. Le film, qui doit être présenté à la Mostra de Venise, pourrait en faire un prétendant à l’Oscar du meilleur acteur. Fils d’immigrés juifs ukrainiens, M. Bernstein est décédé en 1990, mais reste l’un des compositeurs et chefs d’orchestre les plus connus de tous les temps. L’Américain a notamment dirigé l’Orchestre philharmonique de New York et reste dans les annales pour sa partition de «West Side Story», succès majeur de Broadway.