Coronavirus en Suisse : Polémique quant à la préparation estivale face à la deuxième vague

Le virus a commencé à regagner du terrain dès le mois de juin, à la suite de l’assouplissement des mesures. Une réaction hésitante du Conseil fédéral n’aurait pas arrangé les choses, selon la presse dominicale.

C’est au cœur de l’été que la Suisse a mal géré la deuxième vague de coronavirus, selon une analyse du «Matin Dimanche», qui a eu accès aux procès-verbaux de la task force Covid-19 du Conseil fédéral. Le dispositif prévu au printemps pour empêcher un tel scénario n’a jamais fonctionné correctement. La Confédération a réagi de manière hésitante, freinée par l’absence de soutien politique à de nouvelles restrictions et par son manque de données fiables sur la dynamique de l’épidémie.

Encouragé par le faible nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés au début juin, le gouvernement fédéral a autorisé le 22 du même mois les réunions de plus de 30 personnes en extérieur, de même que les manifestations de moins de 1000 personnes. Dès ce moment, le virus a commencé à regagner du terrain.

«Si rien n’est fait, il y aura une troisième vague»

Pour plusieurs experts interrogés par le journal, l’erreur de la Suisse a été de laisser gonfler le nombre de cas au cours de l’été, sans trop s’inquiéter. Or, dès juin, le taux de reproduction du virus est resté supérieur à 1, ce qui signifie que l’épidémie progressait à nouveau. «En juin, juillet, on a vu une croissance très lente des cas. [...] Ces chiffres auraient dû nous avertir que, même en été, on n’a pas réussi à ramener l’épidémie sous contrôle», a estimé l’épidémiologiste Emma Hodcroft, de l’Université de Berne.