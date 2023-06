L'arbitre Szymon Marciniak vu à un congrès fasciste

Szymon Marciniak, qui sifflera le duel entre City et l’Inter lors de la finale de la C1, a participé à un congrès organisé par un homme homophobe et antisémite.

Szymon Marciniak a été défendu par le Premier ministre polonais. REUTERS

Une polémique a éclaté, vendredi, en Pologne, après la participation récente de l’arbitre polonais Szymon Marciniak, désigné pour la finale de la Ligue des champions, à un congrès organisé par l’extrême droite, une affaire prise «très au sérieux» par l’UEFA.

«L’UEFA et toute la communauté du football abhorrent les "valeurs" promues par le groupe en question et prennent ces allégations très au sérieux», a déclaré l’instance, à l’AFP, indiquant qu’une annonce sera faite vendredi, «après examen de toutes les preuves».

Szymon Marciniak, qui a officié lors de la finale de la Coupe du monde en décembre, et doit arbitrer le 10 juin, la finale de la C1 entre Manchester City et l’Inter Milan, a souligné jeudi, dans une déclaration, qu’il «mettait toujours en avant le fair-play et le respect de l’autre» et se distanciait «toujours des manifestations de racisme et d’antisémitisme ainsi que de l’intolérance».

Nous sommes choqués et indignés par l’association publique de Marciniak avec Mentzen et son extrême droite politique toxique Rafal Pankowski, cofondateur de l’association antiraciste «Plus jamais»

Jeudi soir, l’association de lutte contre le racisme et l’antisémitisme «Nigdy Wiecej» («Plus jamais») a écrit à l’UEFA pour protester contre la participation, lundi, de Szymon Marciniak, à un congrès organisé par Slawomir Mentzen, un leader d’extrême droite.

«Nous sommes choqués et indignés par l’association publique de Marciniak avec Mentzen et son extrême droite politique toxique. Cela va à l’encontre des valeurs fondamentales de fair-play telles que l’égalité et le respect», a déclaré l’un des cofondateurs de l’association, Rafal Pankowski. «Nous appelons l’arbitre à reconnaître son erreur. S’il ne le fait pas, nous pensons que l’UEFA et la FIFA devraient en tirer les conséquences.»

Soutien de la Fédération Polonaise

En Pologne, plusieurs voix se sont également élevées en faveur de Szymon Marciniak. «C’est le meilleur arbitre au monde, respectant chaque personne et veillant à ce respect sur le terrain et dans la vie. On ne peut pas le juger sur la base d’un seul et injuste avis», a déclaré sur Twitter, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki.

Etoile montante de l’extrême droite polonaise et conseiller fiscal, Mentzen a déclaré en 2019: «Nous ne voulons pas: de Juifs, d’homosexuels, d’avortement, de taxes et d’Union européenne».

Vendredi, l’association polonaise de football PZPN a déclaré «qu’après avoir parlé avec l’arbitre et examiné les preuves recueillies, la Fédération polonaise de football rejette toutes les accusations contre Szymon Marciniak». «Il ressort de celles-ci qu’il ne connaît pas Slawomir Mentzen et n’a jamais parlé avec lui», a indiqué PZPN.