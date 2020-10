États-Unis : Polémique sur la modération des abus visant Trump sur Twitter

Prévenant qu’il n’accepterait pas de messages souhaitant la mort de quelqu’un, après l’hospitalisation de Trump, Twitter a été critiqué pour ne pas l’avoir fait plus tôt.

«Appels à m’annihiler»

«Et quid de toutes les menaces de mort et appels à m’annihiler?!! On n’entendait pas le même son de cloche de la part de @Twitter quand Andrew Anglin et ses trolls néonazis et suprémacistes blancs, les Daily Stormer, me menaçaient en masse, sans répit… et il y a beaucoup d’autres exemples», s’est de son côté insurgée Erin Schrode.