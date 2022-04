Canada : Polémique sur la place des francophones

Le gouvernement est accusé de ne pas faire assez pour défendre la minorité parlant la langue de Molière.

Le Premier ministre du Canada Justin Trudeau et la ministre des Finances Chrystia Freeland à Ottawa, Ontario, le 7 avril 2022.

Les francophones sont-ils discriminés au Canada? Une série de nominations et de déclarations récentes relancent la polémique et font réagir jusqu’au gouvernement accusé de ne pas faire assez pour défendre le français, langue officielle du pays avec l’anglais. Dernier accroc en date: plus aucun membre du conseil d’administration de la compagnie ferroviaire Canadien National (CN), dont le siège social est pourtant situé à Montréal, métropole francophone, ne parle le français.