France : Polémique sur les groupes de parole des personnes opprimées

Audrey Pulvar a provoqué de nombreuses réactions en affirmant qu’on peut demander aux Blancs «de se taire» lors d’une réunion destinée aux personnes discriminées.

Interrogée samedi par BFMTV sur la polémique autour du syndicat étudiant Unef, l’adjointe à la mairie de Paris a déclaré: «Que des personnes discriminées pour les mêmes raisons et de la même façon sentent la nécessité de se réunir entre elles pour en discuter, ça ne me choque pas profondément.» Et «s’il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, il n’est pas question de la ou le jeter. En revanche, on peut lui demander de se taire, d’être spectateur ou spectatrice silencieux.»