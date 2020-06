BULLE (FR)

Polémique sur l’intervention des pompiers

Un incendie s’est déclaré samedi soir dans la cuisine d’un appartement situé au 1er étage d’un locatif. Deux jeunes se sont introduits dans le lieu du sinistre pour porter secours à un chef de famille.

«J’ai pensé à ma mère et j’ai foncé»

Selon nos informations, deux jeunes munis d’extincteurs ont éteint le feu et évacué un occupant du lieu sinistré. Ils ont dû aller à l’hôpital pour des contrôles à cause de la fumée inhalée. Tout un quartier leur tire son chapeau. «Ils ont été héroïques», salue une jeune femme. «J’ai arrosé tout ce que j’ai pu mais je ne voyais presque rien. J’avais mal aux poumons», a déclaré le jeune d’origine sénégalaise qui a secouru son voisin. «J’étais en voiture avec ma copine quand des enfants m’ont signalé l’incendie. J’ai pensé à ma mère qui habite au 3e étage et j’ai foncé dans l’immeuble. Après avoir évacué ma famille, je suis allé au 1er. J’ai mis un pull sur ma bouche pour respirer le moins de fumée possible. La hotte de ventilation avait pris feu. En sortant, dans la panique, le voisin est tombé. Je l’ai aidé à se relever et à quitter les lieux. J’ai repris un autre extincteur et je suis retourné dans l’appartement pour éteindre les flammes», a témoigné le second jeune, un logisticien suisse originaire du Kosovo.