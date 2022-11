JO de Paris : Polémiques au sujet des mascottes des Jeux 2024, fabriquées en Chine

Le marché a été confié aux entreprises françaises Gipsy et Doudou et Compagnie qui se le partagent. Contrairement à Gipsy, qui fabrique en Chine, Doudou et Compagnie prévoit de produire 15% de son quota en Bretagne.