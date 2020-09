Polestar 2 contre Tesla 3 – qui sera le vainqueur?

Design

En Suisse, les berlines sont loin d’être un succès. Mais Tesla, avec sa Model 3, montre qu’il y a de plus en plus de gens qui accordent davantage d’importance aux caractéristiques qu’aux formes. Quoi qu’il en soit, la Polestar 2 est sobre, mais a tout de même une allure à la fois très sportive et élégante. Et elle fait sensation sur les routes suisses. C’est non seulement dû au design de l’électrique compacte de 4,6 mètres de long et 1,85 mètre de large, mais également au fait que le logo à l’avant et à l’arrière n’est pas encore familier.