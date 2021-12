LE DEFI EST LANCE – Polestar joue des coudes

Polestar, filiale électrique de Volvo, a présenté sa Polestar 3 en habit de camouflage. Le nouveau modèle, dont la sortie est prévue pour 2022, sera non seulement le premier SUV de la marque, mais également la première Polestar à être construite aux États-Unis. Sa production aura lieu dans l’usine Volvo de Charleston, en Caroline du Sud. «Le Polestar 3 est un SUV électrique à hautes performances qui définira le style des SUV à l’ère de l’électrique», a déclaré le PDG de Polestar, Thomas Ingenlath, lors d’un d’événement à New York.

Autonome et respectueux du climat

Selon Thomas Ingenlath, le nouveau modèle sera l’une des voitures les plus respectueuses du climat de tous les temps. La technologie LiDAR (Light Detection and Ranging) de la société technologique américaine Luminar permettra en outre la conduite autonome sur autoroute. Pour l’heure, la filiale de Volvo appartenant au groupe chinois Geely n’a laissé filtrer que très peu d’informations sur la propulsion. On suppose que le nouveau modèle reposera sur la même plateforme que le XC90 nouvelle génération, également produit à Charleston. La technique de propulsion de la Polestar 2 ou de la Volvo XC40 Recharge permettrait au SUV d’atteindre une puissance d’environ 300 kW (408 ch) et une autonomie de plus de 400 kilomètres.

Le magazine spécialisé allemand «Auto Motor und Sport» voit, en revanche, des parallèles frappants avec un SUV électrique nettement plus imposant de l’univers Geely, à savoir le Zeekr 001. La plateforme SEA (Sustainable Experience Architecture) de véhicules électriques, développée par Geely et permettant un empattement pouvant aller jusqu’à 2,9 mètres, a été utilisée. D’une longueur de 4,95 mètres, le Zeekr 001 effectue le sprint de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et développe une puissance de 400 kW (544 ch) grâce à deux moteurs électriques. Le SUV chinois, équipé d’une batterie de 100 kWh, est censé pouvoir parcourir jusqu’à 700 kilomètres avec un «plein». La vérité se situera vraisemblablement quelque part entre les deux.



D’après les spéculations, le modèle chinois Zeekr 001 pourrait fournir la base technique au Polestar 3. Zeekr

Mais revenons aux faits. À New York, Thomas Ingenlath, le PDG de Polestar, a annoncé des plans de croissance ambitieux. Avec le lancement de trois nouveaux véhicules en trois ans, combiné à l’expansion de la marque sur au moins 30 marchés internationaux et à la poursuite de son développement sur les marchés existants, Polestar prévoit de décupler ses ventes mondiales, qui passeront d’environ 29’000 véhicules en 2021 à 290’000 en 2025. «À partir de maintenant, tout tourne autour de la croissance chez Polestar», a-t-il annoncé.

Des objectifs ambitieux

Thomas Ingenlath n’a pas pu s’empêcher de lancer une pique à la concurrence: «Nous ne sommes pas une société virtuelle qui attend de construire des usines et de vendre des voitures. Nous sommes une entreprise réelle qui produit et commercialise déjà des véhicules dans le monde entier. Nos deux modèles primés circulent sur les routes de 14 pays du monde entier et nous prévoyons d’écouler environ 29’000 véhicules cette année», a-t-il ajouté.

Le Polestar 3 forme l’un des piliers des plans de croissance. À New York, la filiale de Volvo a également offert un aperçu de la Polestar 5, une GT électrique quatre portes, dont la sortie est prévue pour 2024. La série YouTube «Precept: from Concept to Car» documente la transformation du concept Precept en modèle de série. La Polestar Precept donne ainsi un aperçu de la future ligne stylistique de la marque.