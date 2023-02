Genève: Police accusée d’avoir «férocement» réprimé des manifestants

Rassemblés devant l’hôtel de ville, les manifestants ont exigé la libération d’une vingtaine des leurs, placés en garde à vue, à la suite du dépôt de plainte des propriétaires du bâtiment. Après avoir fustigé la «répression féroce et disproportionnée» de la police, ils ont aussi crucifié l’action du Conseil d’Etat. «Au lieu d’agir contre la spéculation, les autorités se planquent et préfèrent s’en prendre à celles et ceux qui luttent pour le droit fondamental au logement», a accusé une des protestataires.

Autres accusations contre la police

Il n’y a pas que des manifestants pour dénoncer l'attitude de la police. Présent pour couvrir le rassemblement aux Pâquis, un photographe de la «Tribune de Genève», Steeve Iuncker, critique la réaction «disproportionnée et le manque de psychologie» d’un agent à son encontre. Alors qu’il travaillait, il a reçu deux coups de tonfa. «J’ai montré ma carte de presse, tout en reculant, mais il me l’a arrachée, l’a jetée à terre et m’a interdit de la récupérer. Pourtant, j’avais le droit légitime d’être là et de couvrir les événements.» Le photographe insiste, cependant: «Je ne veux pas être le porte-drapeau d'une lutte anti-policière».