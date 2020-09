Deux poids, deux mesures?Police bernoise accusée de «racisme institutionnel»

La police cantonale bernoise se retrouve sous le feu des critiques après une intervention remontant à mardi, dans la capitale. Les forces de l’ordre ont en effet dispersé des manifestants à coups de balles en caoutchouc, substance irritante et lances à eau. Les personnes s’étaient réunies à Berne sans autorisation pour témoigner de leur solidarité envers les requérants d’asile déboutés et pour remettre en cause le régime d’aide d’urgence, jugé défaillant. Des partis de gauche et diverses organisations reprochent alors à la police d’avoir réagi de manière «excessive» et, surtout, de s’être montrée plus violente envers ces manifestants qu’à l’égard de ceux en faveur du climat, qui ont occupé la place Fédérale le même jour.