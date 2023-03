Dénonçant l’arrestation «théâtrale» du PLR Simon Brandt, des députés de la commission de contrôle de gestion demandent que les auditions et les fouilles soient désormais enregistrées.

Genève : Police et justice critiquées pour l’interpellation musclée d’un élu

En 2019, l’élu Simon Brandt avait été interpellé au petit matin, menotté et mis à nu pour une fouille corporelle. TDG

«On a pris un canon pour tuer une mouche.» En une phrase, le député socialiste, Alberto Velasco, président de la sous-commission parlementaire chargée d’étudier les méthodes de la police judiciaire, a résumé les conclusions du rapport rendu public mardi. Au cœur de cette enquête lancée en 2020: l’interpellation musclée de l’ex-député Simon Brandt qui avait défrayé la chronique.

«Un traitement inadmissible»

Accusé, puis blanchi de violation du secret de fonction, en 2019, l’élu PLR, proche de Pierre Maudet, avait été arrêté au petit matin à son domicile, menotté et mis à nu pour une fouille corporelle, sans pouvoir contacter son avocat. «Une démarche totalement disproportionnée au vu des charges sans gravité qui lui étaient reprochées», estiment les membres de la sous-commission, qui demandent que les auditions et les fouilles soient désormais enregistrées, pour «éviter de nouveaux dérapages».

«Il suffisait de le convoquer et de regarder sur son ordinateur», a souligné, Bertrand Buchs, membre de la sous-commission. Au lieu de quoi, c’est «une interpellation très théâtrale et humiliante qui a été menée, pour obtenir des informations sur Maudet. Un traitement inadmissible», s’émeut le député du Centre. «Cela montre qu’il y a quelque chose qui ne joue pas au Ministère public, à l’origine du mandat d’amener (celui-ci précisait notamment d’examiner les orifices et cavités du corps, ce qui n’a finalement pas été fait, ndlr)», a renchéri son collègue, Daniel Sormanni (MCG).

Surveillance accrue demandée

«Afin de protéger les citoyens contre de telles dérives», neuf recommandations, toutes acceptées par le Conseil d’Etat, sauf une, ont été faites. Si la plupart sont un rappel de grands principes (séparation des pouvoirs, secret de fonction et éthique policière), trois pourraient avoir une application concrète: l’installation de vidéosurveillance dans les locaux de la police et l’enregistrement audio des auditions et des fouilles corporelles. «Un projet de loi en ce sens devrait bientôt être déposé», précise Alberto Velasco. Enfin, les députés souhaitent que les affaires sensibles, impliquant des personnalités notamment, soient exclusivement confiées à l’Inspection générale des services.

Les trois élus se sont également réjouis de voir que leur travail avait «déjà fait bouger les choses» avec la mise à jour du code de déontologie de la police, qui «laisse aux forces de l’ordre une plus grande appréciation pour mener les contrôles et ainsi éviter qu’elle applique aveuglément les mandats d’amener». Parallèlement, une directive est entrée en vigueur et précise désormais que la fouille corporelle ne doit pas être systématique.

Une reconnaissance des dérives

«Des garde-fous nécessaires», estiment les avocats de Simon Brandt, Mes Marc Lironi et Michaël Unterkircher, qui se félicitent que «la commission ait eu le courage de faire la lumière sur ce qui s’est passé et reconnaisse les dysfonctionnements dont leur client a été la victime». Simon Brandt avait d’ailleurs saisi la justice contre le sous-officier chargé de son interpellation, ainsi que le Procureur général. Après le classement de sa plainte, le PLR a fait recours devant le Tribunal fédéral, dont la décision est toujours attendue.