Genève – Police et prostitution aux Paquis: l’affaire se dégonfle

De l’affaire des relations présumément problématiques , voire illégales, entre des policiers du quartier chaud des Pâquis et A., patron d’un sex-center, «il ne reste plus grand chose, sous l’angle des infractions pénales», a révélé vendredi le procureur général Olivier Jornot.

Pas de corruption

Des mois d’enquête et une septantaine de personnes interrogées ont passablement vidé le dossier. Pas de corruption, pas d’enveloppes données à des agents, ni de travailleuses du sexe «offertes», ni de parties fines où coule le champagne, pas de policiers rabatteurs de prostituées, ou qui auraient participé au paiement de loyers de logements occupés par des péripatéticiennes, comme l’avaient suggéré les médias notamment. Oui, il y a par exemple eu obtention et conservation de renseignements de police confidentiels obtenus par A. Et ce, à propos d’une plaque minéralogique de voiture. Oui, il y a eu un passe-droit: l’annulation d’une amende d’ordre.