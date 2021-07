France : Police: la «clé d’étranglement» remplacée par trois autres techniques

La mort d’un livreur à Paris avait remis en cause cette technique de neutralisation qui n’était plus autorisée en France depuis 2020, mais toujours utilisée.

Il s’agit de «l’amener au sol par pivot», de «l’amener au sol par contrôle de demi-épaule et de «la maîtrise par contrôle de la tête». Ces nouvelles techniques reposent sur «le principe de gradation de la force en fonction de la résistance de l’individu, en utilisant des méthodes d’amener au sol et de maîtrise sans avoir recours à une pression continue et prolongée au niveau du larynx», écrit le patron de la police. La clé dite «d’étranglement» avait été mise en cause dans affaire Chouviat, du nom d’un livreur mort à Paris en janvier 2020 après un contrôle, ce qui avait conduit le ministre de l’Intérieur d’alors à annoncer son abandon.