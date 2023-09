La police zurichoise change 2 camions à eau et ses uniformes

Le gouvernement zurichois a débloqué des crédits pour le remplacement de deux camions lanceurs d’eau et de vêtements de service pour la police cantonale. Les deux véhicules actuels, en service depuis 24 ans, sont ainsi remplacés. Pour ce poste, ce sont 5,2 millions de francs qui sont investis. Les vêtements des policiers arrivent également en fin de vie. Ils seront remplacés par des vêtements neufs et plus dans l’air du temps. Le changement sera réalisé au cours des années 2024 à 2027 pour un montant total de 2 millions de francs.