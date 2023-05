Chêne-Bougeries (GE): Police, pompiers et sauveteurs occuperont l’ancienne poste

A la fin de l’année 2022, la Poste fermait son dernier office sur la commune de Chêne-Bougeries. La maison, rachetée par la Commune, deviendra une «Maison de la sécurité», écrit la «Tribune de Genève». La police municipale, les pompiers et les sauveteurs auxiliaires y seront réunis. Le projet, espéré pour 2026-2027, pourrait également abriter une salle pour les séances du Conseil municipal, des locaux administratifs et une salle de conférences. L’actuelle caserne des pompiers pourrait, quant à elle, être transformée en crèche et en espace parascolaire et associatif.