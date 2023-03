Canton de Zurich: Police sur le qui-vive après un vol chez un bijoutier

Jeudi matin, des témoins ont signalé une intense activité policière dans les régions de Bassersdorf, Brüttisellen et Schwerzenbach, dans le canton de Zurich. Les forces de l’ordre contrôlaient les ronds-points. On a maintenant le fin mot de l’histoire. Jeudi, vers 10 heures, un orfèvre âgé de 81 ans a été attaqué à Greifensee.

Comme l’indique la police cantonale dans un communiqué: «Vers 9 h 30, une femme et un homme sont entrés dans une bijouterie. Peu après, deux autres inconnus ont pénétré dans le magasin et se sont violemment attaqués au propriétaire de l’échoppe, âgé de 81 ans.» Les voleurs se sont ensuite emparés de bijoux, dont la valeur n’est pas encore estimée, et ont pris la fuite à pied. Selon les premières constatations, ils sont montés non loin du lieu du délit dans deux voitures de tourisme, une Audi de couleur argentée avec des plaques d’immatriculation roumaines et une berline noire, peut-être de marque BMW. La chasse à l’homme immédiatement lancée n’a donné aucun résultat jusqu’à présent.