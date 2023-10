Police: Conducteur ivre, on le dit, conducteur défoncé, on le tait

Pour la police, l’information d’une suspicion de présence de produits stupéfiants n’est pas la plus pertinente dans les communiqués.

«Au contraire, la police française annonce très souvent que le conducteur l’était. Elle l’a fait tout récemment lorsque deux Suissesses ont été tuées dans la région de Bordeaux par collision avec un individu sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants», relevait-il dans son texte. Pour des motifs de prévention, cette mention, dans les communiqués, serait bienvenue, selon lui.

La police, via l’intermédiaire du Conseil d’État vaudois, vient de lui répondre. Elle rappelle qu’elle ne communique que sur les accidents graves ou mortels et qu’il y a plusieurs cas de figure. Quand un conducteur est contrôlé vivant, des dépistages de stupéfiants peuvent être faits. Mais s’ils ressortent positifs, une prise de sang doit être analysée pour confirmer le cas. Rien d’immédiat, donc.

Fumer et conduire n’est pas totalement exclu

Imaginons maintenant un accident mortel. La police ne fait naturellement pas de dépistage rapide sur un cadavre. Ce sont les médecins légistes qui s’en chargent, et ils ont dix jours pour rendre leur rapport au procureur. Rien d’immédiat donc ici non plus. Idem avec les blessés, un éventuel dépistage doit être confirmé en labo.