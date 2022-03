Sécurité en Ville de Genève – Polices cantonale et municipale toujours main dans la main

Policiers cantonaux et municipaux pourront continuer à mener des opérations spéciales, comme ici, en 2015, vis-à-vis des cyclistes. Laurent Guiraud/TDG

«Différents, mais complémentaires». C’est ainsi que Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative de la Ville de Genève responsable de la sécurité, a qualifié les polices cantonale et municipale. Mardi, la Ville et le Canton ont annoncé le renouvellement du Contrat local de sécurité (CLS) pour 2022, un document qui les lie depuis 2013. «Nous devons avoir une politique de sécurité commune avec la Ville de Genève qui regroupe le plus grand corps de policiers municipaux», a souligné Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé de la Sécurité.

Harcèlement de rue

Au programme d’une collaboration renforcée, trois axes prioritaires dans quatre secteurs davantage ciblés, définis selon les résultats du Diagnostic local de sécurité (DLS) de 2020. La collaboration des forces de l’ordre se préoccupera en premier lieu de la délinquance de rue et des incivilités, dont le trafic de stupéfiants et le harcèlement de rue. Les données concernant ce dernier point «sont inquiétantes», a relevé Marie Barbey-Chappuis. La présence policière dans l’espace public sera accrue. En sus, «nous allons monitorer le phénomène, a indiqué l’élue. Il s’agira de permettre les signalements via une plateforme numérique et de mettre en place un dispositif afin de prendre en charge les victimes».

Plaine de Plainpalais

Autre problématique, et non des moindres, celle des nuisances sonores nocturnes, soit dans les établissements publics, soit dans l’espace public. Un phénomène qui a explosé lors de la crise sanitaire, notamment sur la plaine de Plainpalais. Pour Marie Barbey-Chappuis, il s’agit de «trouver un équilibre entre le droit à se réunir pour s’amuser et celui à dormir. Dans ce cas de figure, nous visons des patrouilles mixtes, police cantonale et police municipale.» La Ville se chargera également de poursuivre les réflexions sur les aménagements et l’éclairage, ainsi que sur l’accompagnement social. «Nous voulons éviter de revivre les événements de 2020-2021, a relevé Mauro Poggia. Il est nécessaire d’intervenir avant que le rassemblement ne soit trop important afin d’éviter l’envoi de policiers en tenue anti-émeute.» Il faut montrer l’uniforme, ont jugé les deux magistrats.

Punir les chauffards

Enfin, Canton et Ville de Genève ont décidé de s’accorder afin de lutter contre les violations importantes de la loi sur la circulation routière. Les forces de l’ordre se pencheront sur la sécurisation des zones 30km/h et des abords des écoles. «Certains se comportent de manière irresponsable», a fait valoir Marie Barbey-Chappuis, en faisant référence au chauffard qui a gravement heurté un bambin sur un passage piéton la semaine dernière. Mais les infractions moins importantes, telles que les trottinettes ou les vélos sur les trottoirs, seront également poursuivies.

La collaboration entre les deux polices sera suivie via un comité de pilotage qui se réunira trois fois l’an. Il est prévu de compléter le contrat par un plan d’action, directement élaboré par les forces de l’ordre, sous la supervision des élus.