Le policier du Chablais accusé du meurtre d'un Congolais n'ira pas en prison: le tribunal criminel de l'Est vaudois, siégeant à Renens, a reconnu la légitime défense et l'a libéré de toute peine mercredi. Le caporal valaisan, promu sergent entre-temps, a attendu cinq ans une décision favorable.

L'audience commencée la semaine dernière allait dans le sens d'une libération sans condition. Et tant le procureur Eric Mermoud et que Me Odile Pelet, avocate du quinquagénaire, ont soutenu l'acquittement.