Genève: Dépayser l’enquête de police sur la police, c’était possible

L’exemple de Neuchâtel et de Fribourg

Une solution aurait été de la confier à une police d’un autre canton. «Dans la pratique, l’usage est relativement courant, notamment entre les polices neuchâteloise et fribourgeoise», observe Frédéric Maillard. Les forces de l’ordre fribourgeoises le confirment, tout en précisant que la décision de dépaysement appartient au procureur qui instruit l’affaire, et juste à lui.

«C’est une piste qui nous semble intéressante et qui mériterait d’être explorée», estime Pénélope Giacardy, directrice d’Aspasie, l’association de défense des travailleuses et des travailleurs du sexe. Cette possibilité avérée fait aussi dire à Thomas Wenger, député PS membre de la commission de contrôle de gestion, «qu’il serait nécessaire que l’enquête soit confiée à la police d’un autre canton, vu qu’il y a manifestement conflit d’intérêts. Ce serait plus sain et transparent. Mais c’est le Parquet genevois qui doit diriger les investigations.»