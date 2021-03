France : Policier accusé de viol à Roubaix: enquête en cours

Une femme accuse un agent de l’avoir violentée sexuellement. L’IGPN, la police des polices, a été saisie de l’affaire, a annoncé vendredi le parquet.

Le policier mis en cause, détaché pour son mandat syndical sur la métropole lilloise, reconnaît une liaison mais conteste tout viol et toute agression, selon son avocat.

Des «rumeurs nauséabondes»

Selon l’avocat du policier, «ils se sont croisés dans les locaux» du commissariat et «c’est elle qui a récupéré ses coordonnées et qui est entrée en contact avec lui». «Il y a une liaison, mais tout est consenti. On conteste qu’il y ait eu quoi que ce soit de forcé», a affirmé Me Emmanuel Riglaire, dénonçant des «rumeurs nauséabondes».