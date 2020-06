Zurich

Policier acquitté de tentative de meurtre

En 2015, un agent avait tiré à onze reprises sur un homme qui le menaçait avec un couteau en criant «tuez-moi, tuez-moi!» Le policier a été acquitté.

Les faits remontent à la fin 2015. Deux patrouilles de police soumettent un Ethiopien de 42 ans à un contrôle, ce dernier se promenant, un couteau de 25 centimètres à la main, dans le 3e arrondissement de la ville. Le suspect se rue alors sur l’un des policiers et crie «kill me, kill me!" ("tuez-moi, tuez-moi!").