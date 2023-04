Canton de Berne: Policier blessé par un forcené armé d’une hache

Mercredi vers 10h, la police cantonale bernoise a été informée du comportement agressif d’un homme à Saxeten (BE). Les forces d’intervention sont arrivées sur place afin de contrôler l’individu. Il a alors refusé d’obtempérer, a proféré des menaces et des insultes et s’est emparé d’une hachette qu’il portait dans un sac.