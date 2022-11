Migrants : Policier bulgare tué à la frontière avec la Turquie

La frontière entre la Bulgarie et la Turquie, près du village de Golyam Dervent. (Photo d’illustration)

Un policier bulgare âgé de 30 ans a perdu la vie lundi à la frontière avec la Turquie. Muni d’une lampe torche, l’homme qui patrouillait était descendu de son véhicule près du village de Golyam Dervent, après avoir remarqué un endroit endommagé de la clôture en barbelés qui couvre la quasi-totalité de la frontière de 259 km. «Des tirs ont alors fusé et il est mort sur le coup», tué d’une balle dans la tête, a déclaré aux journalistes Petar Todorov, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, après une visite sur les lieux. Un militaire qui accompagnait le policier «a réussi à se mettre à l’abri derrière la voiture», a-t-il précisé.

Selon le récit du soldat, dix à quinze coups de feu ont été tirés à travers la barrière alors qu’un groupe de migrants et de passeurs prenaient la fuite. «Il s’agit d’un acte sans précédent, la première attaque à arme à feu depuis des années» contre les forces de l’ordre, a réagi le ministre de l’Intérieur Ivan Demerdjiev. «Nous avons reçu des garanties des autorités turques que (les coupables) seraient localisés et renvoyés devant la justice», a-t-il dit, ajoutant que les policiers seraient désormais dotés d’armes plus puissantes pour se défendre.