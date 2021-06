Genève - Policier condamné pour abus d’autorité après un coup de pied

Un «balayage» nécessaire contre un individu agité et potentiellement dangereux ou un coup inutile contre une personne menottée et maîtrisée? La justice genevoise a tranché et condamné par ordonnance pénale un policier pour abus d’autorité. L’agent a écopé de 60 jours-amende avec sursis et de 960 fr. d’amende, relate la «Tribune de Genève». Les faits, filmés par une habitante du quartier, se sont produits en mai 2020 aux abords du parc Geisendorf, dans le quartier des Charmilles. La victime y avait été arrêtée après avoir fui un contrôle de police.