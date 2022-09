Fribourg: un policier s'en prend à deux filles dans un train

C’était un soir comme les autres, mais leur chemin a croisé celui de la mauvaise personne. Fin novembre 2021, Silvia* et Aziza*, respectivement âgées de 17 et 18 ans, se trouvaient dans un train entre Fribourg et Payerne, aux alentours de 21 heures. Elles voyageaient en compagnie de la petite sœur d’Aziza, âgée de 1 année et demie. C’est alors qu’un inconnu, un quinquagénaire, s’est approché d’elles. Premier fait étrange: l’homme s’est emparé du bébé, pour lui faire des bisous sur le visage. Le malaise s’est ensuite poursuivi avec les questions, très personnelles, posées par cet homme, qui voulait notamment savoir ce que ces jeunes faisaient dans le train. Pour les rassurer, il les a informées qu’il était policier à Genève.